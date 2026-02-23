Кім Чен Ина одноголосно переобрали лідером КНДР ще на п’ять років

Кім Чен Ин, фото: ЦТАК

У КНДР делегати ІХ з’їзду правлячої Трудової партії Кореї (ТПК), переобрали Кім Чен Ина генеральним секретарем на наступний п’ятирічний період.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Укрінформ.

Дев’ятий з’їзд ТПК одностайно ухвалив рішення про обрання товариша Кім Чен Ина генеральним секретарем ТПК, що відображає волю та бажання всіх делегатів, членів партії, народу та військовослужбовців Народної армії, — вказано в повідомленні.

Учасники з’їзду, зокрема, що «завдяки видатним ідеям і теоріям» Ина «у звітний період яскраво виявлено революційний атрибут партії, що служить народу, також скоєно помітні зрушення та зміни для всіх регіонів».

Також на з’їзді були обрані центральний комітет ТПК та інші керівні органи правлячої партії КНДР.