Двох сотрудників СБУ в Полтавській області розкрили на хабарі.

Працівники Служби безпеки України погоріли на хабарі.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні неправомірної вигоди. Про це НАБУ 27 квітня повідомило у Telegram.

Слідство встановило, що співробітники спецслужби через адвоката, який був посередником, вимагали у підприємця 110 тис. дол. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Обох службовців затримали під час одержання другого траншу у сумі 55 тис. дол. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили на незаконному збагаченні чинного парламентаря, який упродовж 2020−2021 років став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн. Ця сума значно перевищувала рівень його офіційно задекларованих доходів.