Россия атаковала Украину 123 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n213478-rossiya-atakovala-ukrainu-123-dronami-byli-popadaniya-19-bpla.html

Ракурс

Росія вночі 28 квітня запустила понад сотню безпілотників по Україні.

З Гвардійського в окупованому Криму, а також російських Курська, Орла, Шаталово, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська були запущені 123 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів. Близько 80 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України 289 квітня повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 19 ударних БпЛА влучили на 16 локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

У Кривому Розі, як поінформував керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, окупанти атакували інфраструктурний об'єкт. Загинув чоловік, ще один дістав поранення.

У Чернігівській області, як повідомили в ДСНС, російські безпілотники атакували два сільськогосподарські підприємства в одному із населених пунктів Новгород-Сіверського району. Горіли склади для зберігання зерна.

А в одному з населених пунктів Городнянської громади Чернігівського району після ударів по приватному сектору зайнялися житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, 28 квітня окупаційна армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали двоє чоловіків 40 та 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості.