Оккупанты нанесли ракетный удар по Мерефи, есть жертвы. Фото:

https://racurs.ua/n213591-okkupanty-nanesli-raketnyy-udar-po-merefe-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 4 травня завдала ракетного удару по Мерефі у Харківській області.

Внаслідок обстрілу чотири людини загинули, а ще 16 жителів постраждали. Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки. На місці спалахнула пожежа, її вже загасили. Удар пошкодив багатоповерхівки, чотири магазини та СТО. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги та всі профільні служби.

Перед обстрілом Мерефи Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Харківщині.

Нагадаємо, російська армія вночі 4 травня атакувала Україну 155 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 135 з них, ще 14 дронів РФ влучили на 10 локаціях.