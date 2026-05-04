Служба безпеки України затримала російського агента в Запоріжжі.

Агент російської ФСБ був ворожим коригувальником. І щоб не викликати підозр під час розвідвилазок, фігурант видавав себе за особу похилого віку. Зокрема, він імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг. З’ясувалося, що на окупантів працював 45-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Після розвідувальних вилазок зловмисник повертався додому та готував текстові повідомлення з описом місцевості та координатами, які передавав куратору від ворожої спецслужби.

Правоохоронці задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання. У нього вилучили смартфон та планшет із доказами роботи на ворога. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області безробітний зловмисник наводив по військових у Дніпропетровській області російські реактивні БпЛА типу «Герань-3». Агент повинен був виявити позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, по яких ворог готував дронову атаку.