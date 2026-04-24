Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли удар по пожарной части на Запорожье — ГСЧС (ФОТО)

24 апр 2026, 20:56
Російські загарбники сьогодні, 24 квітня, завдали удару по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу, — розповіли у відомстві. — Особовий склад перебував в укритті — рятувальники не постраждали.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


