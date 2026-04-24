Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС
Рашисти завдали удару по пожежній частині на Запоріжжі — ДСНС (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 24 квітня, завдали удару по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу, — розповіли у відомстві. — Особовий склад перебував в укритті — рятувальники не постраждали.