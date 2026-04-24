Наслідки атаки російського дрона у Херсоні, фото: ДСНС

Ракурс

У Херсоні двох людей врятували після російської атаки.

Про це сьогодні, 24 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні в одному з районів міста через скид вибухонебезпечного предмета з ворожого дрона сталося загоряння даху та квартири в п’ятиповерховому житловому будинку, — розповіли у відомстві. — Рятувальники, працюючи в умовах підвищеного ризику повторних ворожих атак, врятували чоловіка та жінку із задимленого приміщення та ліквідували пожежу.

Загалом у Херсоні сьогодні від наслідків застосування ворогом FPV-дронів впродовж дня постраждали п’ять людей, з них троє - учасники волонтерської організації.

Нагадаємо, також сьогодні у Херсоні внаслідок удару російського FPV-дрона по мопеду, загинули двоє цивільних.