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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу загинули п’ятеро людей

3 чер 2026, 19:23
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Російські загарбники майже безперервно обстрілюють Херсонщину. В результаті є загиблі та поранені цивільні.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Впродовж сьогоднішнього дня росіяни здійснили авіаційний удар, а також обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА.

Станом на 17.30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії:

  • п’ятеро людей загинули;
  • 19 — дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний підліток.

Зокрема:

  • від наслідків артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних;
  • ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні внаслідок дронової атаки;
  • через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали чотири мирних жителі;
  • від російських дронів на території Херсона, Миролюбівки, та поблизу села Високе отримали травми різного ступеня ще 15 людей;
  • крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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