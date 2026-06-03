На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу загинули п’ятеро людей

Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська обласна прокуратура

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Російські загарбники майже безперервно обстрілюють Херсонщину. В результаті є загиблі та поранені цивільні.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Впродовж сьогоднішнього дня росіяни здійснили авіаційний удар, а також обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА.

Станом на 17.30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії:

п’ятеро людей загинули;

19 — дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний підліток.

Зокрема:

від наслідків артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних;

ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні внаслідок дронової атаки;

через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали чотири мирних жителі;

від російських дронів на території Херсона, Миролюбівки, та поблизу села Високе отримали травми різного ступеня ще 15 людей;

крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).