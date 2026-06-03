В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки погибли пять человек

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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская областная прокуратура
В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки погибли пять человекhttps://racurs.ua/n214209-v-hersonskoy-oblasti-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-za-sutki-pogibli-pyat-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники майже безперервно обстрілюють Херсонщину. В результаті є загиблі та поранені цивільні.
Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Впродовж сьогоднішнього дня росіяни здійснили авіаційний удар, а також обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії та БпЛА.
Станом на 17.30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії:
- п’ятеро людей загинули;
- 19 — дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний підліток.
Зокрема:
- від наслідків артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули четверо цивільних;
- ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні внаслідок дронової атаки;
- через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждали чотири мирних жителі;
- від російських дронів на території Херсона, Миролюбівки, та поблизу села Високе отримали травми різного ступеня ще 15 людей;
- крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).