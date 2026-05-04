Возросло количество погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Мерефе. Фото:

https://racurs.ua/n213594-raketnaya-ataka-po-merefe-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-i-postradavshih-foto.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок ракетного удару по Мерефі Харківської області.

П’ятеро людей загинули: троє жінок та двоє чоловіків. Ще 19 осіб отримали поранення й зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та транспортні засоби. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Попередньо встановлено, що окупанти застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Близько 9.35 вона влучила в дорожнє покриття.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що серед поранених троє людей перебувають у важкому стані.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію двох осередків пожежі. Разом із вогнеборцями на місцях ударів працювали сапери ДСНС та офіцери громади.

Нагадаємо, вранці 4 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Мерефі у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки. Ще 16 жителів постраждали.