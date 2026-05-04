Лампадки у выставки, посвященной погибшим в Оленовке военнопленным, фото: Facebook / Территория Террора

Росія в межах репатріаційних заходів передала тіла 375 військових і цивільних українців, які раніше були підтверджені як полонені.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

На жаль, у межах репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими, — зазначив він.

За словами Охріменка, з цього переліку:

146 людей були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені;

перебування в полоні 229 людей було підтверджено іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі.

Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги, — наголосив він.

Охріменко зазначив, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду:

Відповідно до третьої Женевської конвенції, Російська Федерація несе відповідальність за життя і здоров’я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє МКЧХ, що захопила в полон таких-то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов’язання, і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо військові злочини.

Джерело: «Укрінформ»