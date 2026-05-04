Число погибших и пострадавших в Мерефе возросло — ОВА (ВИДЕО)
На Харківщині зросла кількість жертв російського удару по Мерефі.
Про це сьогодні, 4 травня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, у лікарні помер 68-річний чоловік. Медики зробили все можливе для його порятунку, але поранення виявилися занадто тяжкими, — зазначив Синєгубов. — Загалом у місті загинуло 6 людей.
Кількість постраждалих зросла до 36 людей, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Серед них — хлопчик віком 2 роки, який отримав порізи склом. Медики надають йому необхідну допомогу, — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, рашисти сьогодні вранці завдали ракетного удару по місту Мерефа у Харківському районі. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та транспортні засоби.