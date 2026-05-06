СБУ поймала на взятке руководителя Житомирского областного ТЦК. Фото:

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК.

Очільник Житомирського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав гроші з регіонального підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників. З’ясувалося, що цей посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії. Про це 6 квітня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили у Telegram.

За ці гроші він обіцяв підприємцю не мобілізовувати його підлеглих працівників призовного віку. Після одержання хабарів він брав у бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів.

Зловмисника затримання під час отримання нової партії грошей. Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у квітні СБУ та Національна поліція нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Зловмисники вимагали з людей гроші. Якщо ті відмовлялися платити, то вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.