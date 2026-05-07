Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Мерефе 4 мая, фото: Офис генпрокурора
В Мерефе на Харьковщине возросло количество жертв российского удара 4 мая — ОВАhttps://racurs.ua/n213672-v-merefe-na-harkovschine-vozroslo-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-4-maya-ova.htmlРакурс
Зросла кількість жертв ракетного удару, який росіяни завдали по місту Мерефа на Харківщині 4 травня.
Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, у лікарні помер поранений 59-річний чоловік. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, — розповів Синєгубов.
Вранці 4 травня рашисти завдали ракетного удару по населеному пункту Мерефа Харківської області. Станом на вечір 4 травня було відомо про сімох загиблих та 36 постраждалих.