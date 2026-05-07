Украинские дроны атаковали стратегический НПЗ в российской Перми.

Українські дрони атакували НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у російській Пермі.

Під ударом опинився не лише нафтопереробний завод, а й лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм». Після атаки на території підприємства, яке вважається одним із найбільших НПЗ в Росії, спалахнула масштабна пожежа. Удар по стратегічній цілі 7 травня у Telegramпідтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

Президент Володимир Зеленський прокоментував далекобійний удар українських Сил оборони й наголосив, що «українські далекобійні санкції» долетіли до Пермі, за понад 1 тис. 500 км від українського кордону.

Глава держави зазначив, що Україна пропонувала перемир’я, а Росія натомість завдавала по Україні нових ударів. Саме тому було знову завдано ударів по об'єктах, які мають відношення до оборонної промисловості країни-агресора.

Кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен, — зазначив президент.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Сили оборони уразили завод «ВНИИР-Прогресс» у російських Чебоксарах. Це підприємство займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах.