ЗСУ уразили низку важливих об’єктів рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч на сьогодні, 5 травня, уразили завод «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, республіка Чувашія, РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«ВНИИР-Прогресс» займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Киришский» у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкту.

Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, — зазначили у Генштабі. — Масштаби збитків уточнюються.

Також впродовж минулої доби українські військові: