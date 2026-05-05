Сили оборони України у ніч на сьогодні, 5 травня, уразили завод «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, республіка Чувашія, РФ).
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«ВНИИР-Прогресс» займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює удари по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі, — розповіли у Генштабі.
Крім того, уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу «Киришский» у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкту.
Дані підприємства задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, — зазначили у Генштабі. — Масштаби збитків уточнюються.
Також впродовж минулої доби українські військові:
- успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на ТОТ Луганщини;
- командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію «Каста»" (Єлисеївка) противника у Запорізькій області;
- склад матеріально-технічних засобів на околицях Донецька.