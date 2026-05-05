Ракетами Flamingo був атакований завод в Чебоксарах — Зеленський (ВІДЕО)
ЗСУ атакували крилатими ракетами F-5 Flamingo кілька ворожих цілей.
Про це сьогодні, 5 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах, — розповів він.
Зеленський заначив, що «фламінго» подолали відстань у понад 1,5 тис. км:
На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас — проти України.
Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, — наголосив він.