Последствия атаки дронов в Чувашии, скриншот видео
Ракета і дрони атакували військовий завод у Чувашії (ВІДЕО)
У Чебоксарах (Чуваська республіка РФ) вночі та вранці сьогодні, 5 травня, було атаковано військовий завод «ВНИИР-Прогресс», який виготовляє навігаційні модулі «Комета» для безпілотників, крилатих та балістичних ракет.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на дані очевидців.
Вночі у соцмережах з’явилися відео, котрі показують влучання в об'єкт ракети.
Вранці завод було повторно атаковано — щонайменше один дрон завдав по ньому удару.
Місцева влада підтвердила повторні удари, проте локації влучань не назвала. Стверджується, що у Чебоксарах постраждали три людини.
У місті частково перекрито рух, школи та технікуми переведені на дистанційне навчання.
Також у соцмережах з’явилися відео влучання дронів у будинки в Чебоксарах — ймовірно, це результат впливу засобів радіоелектронної боротьби.