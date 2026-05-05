Наслідки атаки дронів у Чувашії, скріншот відео

Ракета та дрони атакували військовий завод у Чувашії (ВІДЕО)

5 тра 2026, 11:12
У Чебоксарах (Чуваська республіка РФ) вночі та вранці сьогодні, 5 травня, було атаковано військовий завод «ВНИИР-Прогресс», який виготовляє навігаційні модулі «Комета» для безпілотників, крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на дані очевидців.

Вночі у соцмережах з’явилися відео, котрі показують влучання в об'єкт ракети.

Вранці завод було повторно атаковано — щонайменше один дрон завдав по ньому удару.

Місцева влада підтвердила повторні удари, проте локації влучань не назвала. Стверджується, що у Чебоксарах постраждали три людини.

У місті частково перекрито рух, школи та технікуми переведені на дистанційне навчання.

Також у соцмережах з’явилися відео влучання дронів у будинки в Чебоксарах — ймовірно, це результат впливу засобів радіоелектронної боротьби.

