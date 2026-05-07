Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Російської Федерації — 35-й з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У санкційному списку опинилися 20 фізичних та юридичних осіб, які, зокрема, сприяють російським кібератакам, поширенню антиукраїнської пропаганди та підтримують гібридні методи ведення російсько-української війни. Про це повідомив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Ті, хто використовує онлайн-платформи для підтримки війни РФ проти України, зіткнуться з реальними наслідками, включно із санкціями, — заявив дипломат.

Також під обмеженнями опинився альтернативний платіжний провайдер, який використовувався Росією для обходу міжнародних обмежень. В уряді Нової Зеландії заявили, що це частина зусиль із блокування фінансової інфраструктури, яка допомагає Кремлю воювати.

Крім того, у новому пакеті санкцій опинилися особи й організації, які пов’язані з російською «оборонкою» та представники Ірану й Північної Кореї, які допомагають Збройним силам РФ.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз ухвалив запровадження 20-го пакету санкцій проти Росії. Новий пакет наймасштабніший за останні два роки й передбачає нові обмеження проти «тіньового флоту» країни-агресора, фінансових установ і компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.