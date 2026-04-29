Президент Володимир Зеленський повідомив про нові санкції України проти Російської Федерації.

До першого списку санкцій потрапили особи, що працюють над вивезенням українських дітей з окупованих територій. Серед цих санкціонованих осіб є функціонери державної системи Росії, колаборанти на ТОТ та пропагандисти. Про це глава держави 29 квітня повідомив у Telegram.

У другому санкційному списку 23 судна тіньового флоту РФ, які країна-агресор використовує для нафтового експорту. Частина об'єктів з цього списку вже знаходяться під санкціями країн-партнерів Києва. Судна ходять під прапорами РФ, Мозамбіку, Гаяни, Панами, Барбадосу, Палау, Маршаллових Островів, Коморських Островів, Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсенту і Гренадін і Мадагаскару.

Українська влада вже працює, щоб синхронізувати всі санкційні режими — санкції партнерів та санкції України в юрисдикціях партнерів.

Сьогодні є нові санкційні рішення України — проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту, — написав Зеленський і додав, що готується ще один санкційний пакет «особливої ваги».

Нагадаємо, в порт Ізраїлю прибуло судно з вкраденим Росією українським зерном. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на основі інформації від розвідки готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі.