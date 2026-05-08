На Закарпатье зафиксировали землетрясение

У Закарпатській області сьогодні, 8 травня, вранці стався землетрус магнітудою 2,0.
Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі.
Епіцентр землетрусу знаходиться в районі м. Виноградів, Закарпатська область, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, — вказано в повідомленні.
За даними ГЦСК, землетрус було зафіксовано о 09.47 за координатами 48,18 північної широти та 23,08 східної довготи. Ця локація розташована неподалік від кордону з Румунією.