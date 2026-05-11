Российские дроны ранили трех человек в Николаевской области

В Николаевской области трое раненых из-за атаки российских дронов — ОВА

11 мая 2026, 09:27
Російські загарбники вчора, 10 травня, дев’ять разів атакували FPV-дронами та БпЛА типу «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади у Миколаївському районі.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Внаслідок атак постраждали троє людей:

  • біля села Солончаки поранено подружжя — 68-річного чоловіка та 62-річну жінку;
  • у селі Іванівка поранено 19-річного юнака.

Усіх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих — середньої тяжкості, без погіршення, — розповіли в ОВА.

Крім того, у Куцурубській громаді пошкоджено чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

Також рашисти вчора атакували одним FPV-дроном Горохівську громаду у ️Баштанському районі. Пошкоджено покрівлю амбулаторії. Постраждалих немає.

Источник: Ракурс


