Федоров и Писториус договорились о запуске программы Brave Germany

Украина и Германия договорились о запуске совместной программы для развития оборонных технологий

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany — спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

11 травня

Федоров, виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, наголосив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні:

Сьогодні Німеччина — країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу — ППО.

За словами міністра, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати:

Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.

Міністр додав, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

Федоров подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, зокрема фінансування дронів-перехоплювачів, систем IRIS-T та ракет до них.

Також Німеччина почала фінансувати middle strike, deep strike.

Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків, — додав Федоров.

