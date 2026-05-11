Министр обороны Германии прибыл в Киев

Борис Писториус прибыл в Киев, фото: dpa

https://racurs.ua/n213724-ministr-oborony-germanii-pribyl-v-kiev.html

Ракурс

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом для переговорів щодо розширення співпраці з Україною в галузі озброєнь.

Нові проекти зосереджені на спільній розробці найсучасніших систем безпілотного озброєння всіх діапазонів. Про це сьогодні, 11 травня, вранці повідомило n-tv.

Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва отримують вигоду від співпраці. Це призведе до численних нових проектів, — заявив міністр.

У центрі уваги — спільна розробка найсучасніших безпілотних систем на всіх дистанціях, особливо у сфері глибоких ударів. Так ми зміцнюємо безпеку наших країн, — додав він.

Терміном «глибокий удар» позначають здатність знищувати важливі цілі далеко в тилу країни-супротивника.

Джерело: n-tv