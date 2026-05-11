Міністр оборони Німеччини прибув до Києва

Ракурсhttps://racurs.ua/
Борис Пісторіус прибув до Києва, фото: dpa
Міністр оборони Німеччини прибув до Києваhttps://racurs.ua/ua/n213724-ministr-oborony-nimechchyny-prybuv-do-kyieva.htmlРакурс
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом для переговорів щодо розширення співпраці з Україною в галузі озброєнь.
Нові проекти зосереджені на спільній розробці найсучасніших систем безпілотного озброєння всіх діапазонів. Про це сьогодні, 11 травня, вранці повідомило n-tv.
Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва отримують вигоду від співпраці. Це призведе до численних нових проектів, — заявив міністр.
У центрі уваги — спільна розробка найсучасніших безпілотних систем на всіх дистанціях, особливо у сфері глибоких ударів. Так ми зміцнюємо безпеку наших країн, — додав він.
Терміном «глибокий удар» позначають здатність знищувати важливі цілі далеко в тилу країни-супротивника.
Джерело: n-tv