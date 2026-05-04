Карта проекту газогону «Північний потік», фото: «Вікіпедія»

Німеччина може передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію потужністю 84 мегавати, що використовувалася для роботи газогону «Північний потік-1».

Замість того, щоб бути утилізованою, станція піде в Україну — як незвичайний вид енергетичної допомоги, повідомляє видання WELT.

Електростанція, розташована у Любміні поблизу Грайфсвальда, використовувався виключно для забезпечення необхідного технологічного тепла для подачі російського природного газу в німецьку газотранспортну мережу і після припинення роботи «Північного потоку» у вересні 2022 року стала збитковою. Інших споживачів тепла у неї немає, тому діяльність була припинена в 2023 році.

Покупця на цей об'єкт також не знайшли, тож компанія Sefe Securing Energy for Europe GmbH, яка є мажоритарним власником оператора об'єкта, вирішила передати електростанцію Україні на умовах самовивозу як гуманітарну допомогу.

У компанії зазначили, що це рішення є економічно доцільним, порівняно із можливими затратами на демонтаж та утилізацію. До того ж, воно сприятиме підтриманню енергетичної інфраструктури України.

Джерело: WELT