Україна та Німеччина уклали низку оборонних угод на 4 млрд євро

Михайло Федоров та Борис Пісторіус узгодили новий масштабний пакет співпраці, фото: Міноборони України
Україна та Німеччина уклали низку оборонних угод на 4 млрд євроhttps://racurs.ua/ua/n213217-ukrayina-ta-nimechchyna-uklaly-nyzku-oboronnyh-ugod-na-4-mlrd-ievro.htmlРакурс
Україна та Німеччина уклали низку оборонних домовленостей загальною сумою 4 млрд євро, спрямованих на посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і спільного оборонного виробництва.
Відповідні угоди підписали у Німеччині міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.
Зокрема:
- укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot на 3,2 млрд євро. Фінансування контракту здійснить Німеччина;
- передбачено постачання 36 пускових установок для систем ППО IRIS-T на 182 млн євро. Угода буде профінансована німецькою стороною;
- домовилися про 300 млн євро інвестицій у виробництво далекобійного озброєння;
- у межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. На першому етапі — 5 тис. дронів для Сил оборони.