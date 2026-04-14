Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Михайло Федоров та Борис Пісторіус узгодили новий масштабний пакет співпраці, фото: Міноборони України

Україна та Німеччина уклали низку оборонних угод на 4 млрд євро

14 кві 2026, 18:01
999

Україна та Німеччина уклали низку оборонних домовленостей загальною сумою 4 млрд євро, спрямованих на посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і спільного оборонного виробництва.

Відповідні угоди підписали у Німеччині міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема:

  • укладено контракт на постачання декількох сотень ракет до систем Patriot на 3,2 млрд євро. Фінансування контракту здійснить Німеччина;
  • передбачено постачання 36 пускових установок для систем ППО IRIS-T на 182 млн євро. Угода буде профінансована німецькою стороною;
  • домовилися про 300 млн євро інвестицій у виробництво далекобійного озброєння;
  • у межах ініціативи Build with Ukraine запускається спільне виробництво mid-strike дронів із використанням штучного інтелекту. На першому етапі — 5 тис. дронів для Сил оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів