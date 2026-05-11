НАБУ и САП проводят процессуальные действия с Андреем Ермаком. Фото: Железняк в Telegram

НАБУ та САП проводять процесуальні дії щодо екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Наразі немає підтвердження про підозру колишньому топ-посадовцю. Можливо, співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшук. Про це народний депутат Андрій Железняк 11 травня повідомив у Telegram.

Одразу зроблю ремарку, що поки немає підтвердження про підозру. Можливо, це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу, — написав парламентар.

Нагадаємо, 15 січня в НАБУ заявили, що колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку ще не оголосили жодної підозри, однак щодо нього здійснюється досудове розслідування.