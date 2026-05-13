Сколько стоит Украине один день войны, рассказал Сибига

Андрей Сибига, фото: МИД Украины

Один день війни з Росією коштує Україні приблизно 450 млн доларів.

Про це під час міжнародної безпекової конференції PISM Strategic Ark Conference розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну, — наголосив він.

За словами Сибіги, цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь США.

Я не вірю, або це нереалістично досягти справжнього процесу завершення наших мирних зусиль без американської сторони. Це неможливо. Нам потрібна їхня участь, але паралельно потрібен їхній вплив і тиск на Росію.

Варто додати, що у вересні 2025 року голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласа повідомляла, що на той час Україна щоденно витрачала на війну з Росією 172 млн доларів. А за рік до цього, за її словами, день війни коштував українському бюджету 140 млн доларів.

Підласа зазначала, що ця сума включає зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, а також фінансову підтримку поранених військових, зниклих безвісти та сімей загиблих.

Джерело: «РБК-Україна», Роксолани Підласа