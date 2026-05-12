Дональд Трамп, фото: Clash Report
Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами напередодні його поїздки до Китаю заявив, що війна Росії проти України «дуже близька до завершення»
Про це повідомляє видання Clash Report.
За словами Трампа, сам він готовий до будь-яких кроків, включаючи візит до РФ, задля досягнення мирної угоди:
Я зроблю все, що буде необхідно. Я врегулював вісім воєн. Ця війна добігає кінця: вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною, — запевнив Трамп.
Джерело: Clash Report