Схема полета «шахедов» 13 мая 2026 года, инфографика: Сергей Флеш

Російські загарбники знову застосовують нову тактику повітряних атак «шахедами» по Україні.

Про це сьогодні, 13 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5−10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід, — зазначив Бескрестнов.

Звісно, противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання — передбачити ходи ворога, — додав він.

Бескрестнов також зауважив, що сьогодні сотні «шахедів» могли б пролетіти над Білоруссю на невеликій ділянці — натомість вони огинають її кордони.