Россия применяет новую тактику атаки «шахедами» (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники знову застосовують нову тактику повітряних атак «шахедами» по Україні.
Про це сьогодні, 13 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5−10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід, — зазначив Бескрестнов.
Звісно, противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання — передбачити ходи ворога, — додав він.
Бескрестнов також зауважив, що сьогодні сотні «шахедів» могли б пролетіти над Білоруссю на невеликій ділянці — натомість вони огинають її кордони.
Для ворога це зайві ризики бути збитими, зайвий час польоту, зайві складнощі програмування маршруту. Це свідчить про те, що РБ не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів, — зазначив він.