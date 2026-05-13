Сили оборони України сьогодні, 13 травня, уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі (Ярославська область, РФ).
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії, — розповіли у Генштабі.
Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» у Астраханській області РФ — виникла пожежа на території об'єкту.
Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф, — зазначили у Генштабі.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об'єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі ЗСУ.