Силы обороны поразили важные цели в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України сьогодні, 13 травня, уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі (Ярославська область, РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії, — розповіли у Генштабі.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» у Астраханській області РФ — виникла пожежа на території об'єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф, — зазначили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.