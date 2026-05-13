Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили важные цели в РФ, фото: Генштаб ВСУ

Поражены нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы в РФ — Генштаб

13 мая 2026, 14:47
999

Сили оборони України сьогодні, 13 травня, уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі (Ярославська область, РФ).

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії, — розповіли у Генштабі.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» у Астраханській області РФ — виникла пожежа на території об'єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу рф, — зазначили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об'єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров