Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n213771-sily-oborony-porazili-punkty-upravleniya-logistiku-i-jivuu-silu-rashistov-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони в ніч на сьогодні, 12 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на тимчасово окупованих територіях Донецької області;

пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області;

склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області;

ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині;

райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці (ТОТ Запорізької області).