Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

12 мая 2026, 18:54
Сили оборони в ніч на сьогодні, 12 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

  • два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на тимчасово окупованих територіях Донецької області;
  • пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області;
  • склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області;
  • ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині;
  • райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці (ТОТ Запорізької області).

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по пунктах управління, логістичних об'єктах до повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



