Сили оборони в ніч на сьогодні, 12 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема уражено:
- два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на тимчасово окупованих територіях Донецької області;
- пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області;
- склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області;
- ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині;
- райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці (ТОТ Запорізької області).
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по пунктах управління, логістичних об'єктах до повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.