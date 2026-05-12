Сили оборони уразили низку важливих цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони в ніч на сьогодні, 12 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на тимчасово окупованих територіях Донецької області;

пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області;

склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області;

ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині;

райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці (ТОТ Запорізької області).