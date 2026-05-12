Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили низку важливих цілей у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили пункти управління, логістику та живу силу рашистів — Генштаб

12 тра 2026, 18:54
999

Сили оборони в ніч на сьогодні, 12 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

  • два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на тимчасово окупованих територіях Донецької області;
  • пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області;
  • склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області;
  • ремонтний підрозділ противника у Розквіті на Луганщині;
  • райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці (ТОТ Запорізької області).

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по пунктах управління, логістичних об'єктах до повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів