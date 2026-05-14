Країна-агресор Росія почала захищати антидроновими сітками навіть атомні підводні човни.

На знімках морської бази «Рибачий», що на Камчатці, ворог накрив антидроновими сітками щонайменше дві атомні субмарини. Це підводні човни класу «Борей» та «Борей-А». Про це радник Міністерства оборони Сергій Стерненко повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця морська база, що розташована за 7 тис. 400 км від України, є головним місцем базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Звідти субмарини вирушають у тривалі бойові патрулювання в Тихому океані.

Як відомо, кожна субмарина класу «Борей» та «Борей-А» несе на борту 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 «Булава». Також на Камчатці базуються підводні човни, які є носіями крилатих ракет.

Нагадаємо, російські війська почали встановлювати антидронові сітки на свої бойові катери. В окупованому Криму загарбники обладнали протидиверсійні катери проекту 21980 «Грачонок» сітками для протидії українським безпілотникам. Ці судна відповідають за безпеку акваторії довкола незаконно побудованого мосту, який з'єднує окупований Крим із територією РФ.