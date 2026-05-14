Силы обороны поразили ряд объектов в РФ и на ВОТ, фото: Генштаб ВСУ
Сили оборони України вчора, 13 травня, та в ніч на сьогодні, 14 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів на ТОТ та в РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ;
- радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястреб» у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ;
- мобільний комплекс зв’язку «Редут-2УС» у районі Фролівського на тимчасово окупованих територіях Донеччини;
- вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах на ТОТ Запорізької області;
- склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному у тимчасово окупованому Криму;
- ремонтний підрозділ противника у Громівці на ТОТ Херсонщини.
Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження спроможностей противника у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення, — наголошують у Генштабі.