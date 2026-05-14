Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони вразили низку об’єктів у РФ та на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили ППО, РЛС та логістичні об'єкти рашистів — Генштаб

14 тра 2026, 19:58
999

Сили оборони України вчора, 13 травня, та в ніч на сьогодні, 14 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів на ТОТ та в РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ;
  • радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястреб» у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ;
  • мобільний комплекс зв’язку «Редут-2УС» у районі Фролівського на тимчасово окупованих територіях Донеччини;
  • вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах на ТОТ Запорізької області;
  • склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному у тимчасово окупованому Криму;
  • ремонтний підрозділ противника у Громівці на ТОТ Херсонщини.

Сили оборони України продовжують системну роботу зі зниження спроможностей противника у сфері управління військами, протиповітряної оборони, логістики та технічного забезпечення, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів