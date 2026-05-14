Сили оборони вразили низку об’єктів у РФ та на ТОТ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вчора, 13 травня, та в ніч на сьогодні, 14 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів на ТОТ та в РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ;

радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястреб» у районі Новосьоловки Бєлгородської області РФ;

мобільний комплекс зв’язку «Редут-2УС» у районі Фролівського на тимчасово окупованих територіях Донеччини;

вузол зв’язку противника у Кінських Роздорах на ТОТ Запорізької області;

склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному у тимчасово окупованому Криму;

ремонтний підрозділ противника у Громівці на ТОТ Херсонщини.