Ще одного російського агента викрили на Харківщині, фото: СБУ

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На Харківщині затримали агента РФ, який коригував російські обстріли на Ізюмському напрямку.

Ним виявися 17-річний студент місцевого професійного коледжу, якого росіяни завербували обіцянками влаштувати розправу над його вітчимом. Про це повідомляє прес-центр СБУ

Як з’ясувало розслідування:

російські спецслужбісти завербували юнака, коли він намагався у Teelgram-каналах «замовити» фізичну розправу над своїм вітчимом через сімейний конфлікт;

в одному з чатів неповнолітньому відповіли з РФ, що обіцяють ліквідувати його родича в обмін на шпигунство в інтересах країни-агресора;

щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок від комунального підприємства, де він підробляв на ремонті автодоріг і тротуарів;

під час розвідвилазок фігурант позначав на Гугл-картах місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ. Його пріоритетними цілями були запасні командні пункти та укріпрайони Сил оборони, по яких рашисти готували удари керованими авіабомбами;

також він фіксував електронні геолокації об'єктів, які, на його думку, оборонці Харківщини могли використовувати як логістичні бази.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали в кімнаті студентського гуртожитку.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, на якому він зберігав фото і координати потенційних «цілей» для передачі ворогу, — розповіли у СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Враховуючи вік підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.