Последствия российской атаки на волонтеров 15 мая, фото: Ярослав Шанько
Російські загарбники сьогодні, 15 травня, вранці атакували автомобіль представників ГО «Іскра Добра» у Дніпровському районі Херсона.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Волонтери постійно допомагають жителям громади, забезпечуючи їх гарячими обідами. Ворожа атака сталася під час чергової доставки обідів до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги, — зазначив він.
За попередньою інформацією:
- один із постраждалих перебуває у тяжкому стані — в чоловіка травматична ампутація ноги;
- інший постраждалий, попередньо, отримав акубаротравму.
Крім того, вчора, 14 травня, вдень, також у Дніпровському районі Херсона, ворог здійснив дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen. На щастя, водій автівки тожі не постраждав.
Російські військові вкотре цілеспрямовано б’ють по цивільних та людях, які допомагають мирному населенню виживати у фронтовому Херсоні. Це — не випадковість, а свідомий терор мирних жителів і тих, хто щодня рятує людей та підтримує громаду, — наголошує Шанько.