Наслідки російської атаки на волонтерів 15 травня, фото: Ярослав Шанько

Російські загарбники сьогодні, 15 травня, вранці атакували автомобіль представників ГО «Іскра Добра» у Дніпровському районі Херсона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Волонтери постійно допомагають жителям громади, забезпечуючи їх гарячими обідами. Ворожа атака сталася під час чергової доставки обідів до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги, — зазначив він.

За попередньою інформацією:

один із постраждалих перебуває у тяжкому стані — в чоловіка травматична ампутація ноги;

інший постраждалий, попередньо, отримав акубаротравму.

Крім того, вчора, 14 травня, вдень, також у Дніпровському районі Херсона, ворог здійснив дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen. На щастя, водій автівки тожі не постраждав.