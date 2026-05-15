Последствия удара по НПЗ «Рязанский» в РФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n213849-sily-oborony-porazili-npz-i-korabli-v-rf-genshtab-video.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 14 травня, та в ніч на сьогодні, 15 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Рязанський» у Рязані (Рязанська область РФ).

На території об'єкта зафіксовано масштабну пожежу, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Крім того, Сили оборони уразили:

малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування «Каспійськ»;

склади боєприпасів противника у районах Єпіфанівки та Ровеньок на тимчасово окупованих територіях Луганської області;

складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганщини;

склад засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Українські військові також били по береговому посту технічної розвідки ФСБ РФ в окупованому Маріуполі — уражено радіолокаційну станцію МР-232 «Буссоль-С» та оптико-електронний модуль. У Маріуполі також уражено склад паливо-мастильних матеріалів противника.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео наслідків удару по НПЗ «Рязанський». Також повідомлялося про пошкодження двох будинків у Рязані, ймовірно, ракетою російської ППО. Російська влада вже заявила про чотирьох загиблих.