Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили літак-амфібію Бе-200 «Альтаір» з вертольотом К-27 у Єйську (РФ), а також низку інших важливих цілей.

Про це сьогодні, 15 травня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом СБС протягом ночі завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині рашистів.

Зокрема, уражено:

літак Бе-200 у населеному пункті Морской (РФ);

гвинтокрил Ка-27 у населеному пункті Морской (РФ);

ЗРК «Тор-М2» у населеному пункті Гончарово (ТОТ Луганщини);

ЗРГК «Панцирь-С1» у населеному пункті (окупований Крим);

корабель-суховантаж із БК у Бердянську на ТОТ Запоріжжя;

навчальний центр та ТПД ворога у населеному пункті Райгородка (ТОТ Луганщини).

Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника, знищені Птахами СБС протягом 01−15 травня, — наголосив Бровді.

Він зазначив, що за період грудня-травня СБС знищили вже 153 одиниці ППО рашистів:

108 ЗРК;

39 комплексів РЛС;

шість комплексів РЕБ.

Крім того, за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС в ході окремої масованої атаки було сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та іншими було здійснено масовану атаку на Рязанський НПЗ.

Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе, — наголосив Мадяр.

Варто зазначити, що у соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки влучання у Рязанський НПЗ.