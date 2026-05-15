Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

СБС знищили літак-амфібію та вертоліт Ка-27 у РФ — Мадяр (ВІДЕО)

15 тра 2026, 11:39
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили літак-амфібію Бе-200 «Альтаір» з вертольотом К-27 у Єйську (РФ), а також низку інших важливих цілей.

Про це сьогодні, 15 травня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що загалом СБС протягом ночі завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині рашистів.

Зокрема, уражено:

  • літак Бе-200 у населеному пункті Морской (РФ);
  • гвинтокрил Ка-27 у населеному пункті Морской (РФ);
  • ЗРК «Тор-М2» у населеному пункті Гончарово (ТОТ Луганщини);
  • ЗРГК «Панцирь-С1» у населеному пункті (окупований Крим);
  • корабель-суховантаж із БК у Бердянську на ТОТ Запоріжжя;
  • навчальний центр та ТПД ворога у населеному пункті Райгородка (ТОТ Луганщини).

Це 16-ий та 17-ий елементи ППО противника, знищені Птахами СБС протягом 01−15 травня, — наголосив Бровді.

Він зазначив, що за період грудня-травня СБС знищили вже 153 одиниці ППО рашистів:

  • 108 ЗРК;
  • 39 комплексів РЛС;
  • шість комплексів РЕБ.

Крім того, за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС в ході окремої масованої атаки було сумісно з підрозділами глибинного ураження ССО, ГУР та іншими було здійснено масовану атаку на Рязанський НПЗ.

Кремлівська наливайка йде за треком Туапсе, — наголосив Мадяр.

Варто зазначити, що у соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки влучання у Рязанський НПЗ.

Джерело: Ракурс


