Мужчина расстрелял полицейских в Хмельницкой области.

Розстріляв поліцейських невідомий чоловік на Хмельниччині.

Збройний інцидент стався сьогодні близько 14.35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Силовики перевіряли документи у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. Під час перевірки документів чоловік напав на поліцейських. Про це Національна поліція України 15 травня повідомила у Facebook.

Попередньо відомо про загибель одного правоохоронця, а ще один зазнав тілесних ушкоджень. Невідомий, як стверджують в НПУ, втік з місця події.

На території Хмельницького району запровадили спеціальну поліцейську операцію. Тривають оперативно-розшукові заходи, що знайти та затримати стрілка.

На місці події наразі працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви стрілянини встановлюються.

Нагадаємо, 29 квітня поліція Рівненської області заявила, що велосипедист з автоматом розстріляв поліцейського та працівників ТЦК у селі Верба Дубенського. Тоді постраждали силовик та ТЦКшник. Згодом поліція затримала стрілка.