Последствия российского авиаудара по Дружковке, фото: ГСЧС

В Дружковке в результате российского авиаудара погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

18 мая 2026, 17:06
У Дружківці на Донеччині внаслідок російського авіаудару загинула людина.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через обстріл пошкоджено багатоповерхівки, в одному з будинків виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів.

Подбайте про власне життя та безпеку своїх рідних! — наголошують у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

