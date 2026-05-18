Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили позицию ствольной артиллерии и антенны рашистов на Юге (ВИДЕО)

18 мая 2026, 15:37
На Півдні аеророзвідники Держприкордонслужби зафіксували ворожі позиції, обладнання та особовий склад.

По всіх виявлених цілях було відпрацьовано FPV-дронами. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

У результаті знищено:

  • вогневу позицію ствольної артилерії;
  • антенне обладнання операторів БпЛА;
  • живу силу противника.

Источник: Ракурс


