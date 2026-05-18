Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
На Півдні аеророзвідники Держприкордонслужби зафіксували ворожі позиції, обладнання та особовий склад.
По всіх виявлених цілях було відпрацьовано FPV-дронами. Про це сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
У результаті знищено:
- вогневу позицію ствольної артилерії;
- антенне обладнання операторів БпЛА;
- живу силу противника.