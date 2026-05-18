В России сократилась нефтепереработка, фото: «Ракурс»

У Росії значно скоротилися кількість активних нафтових свердловин та нафтопереробка.

Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, зафіксовані такі індикатори економічних втрат РФ:

скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія — і не найбільша — вже змушена закрити близько 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у РФ значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах;

це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.

Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати, — наголосив Зеленський.

Він додав, що також доволі переконливо виглядають дані щодо банківської кризи в Росії:

11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити;

ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів.

Оптимістичні для нас і показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, а саме вже майже 80 мільярдів доларів на пʼятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів, — додав він.

Водночас Росія здійснює спроби залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій. Зокрема, зафіксовано спроби:

налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму;

іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі США.

спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу.

Про такі випадки проінформують партнерів України.